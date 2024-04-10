Замминистру ЖКХ по Белгородской области назначили домашний арест
Свердловский районный суд в среду, 10 апреля, назначил домашний арест до 3 июня заместителю министра ЖКХ по Белгородской области Веронике Новиковой. Об этом сообщил источник «Известий».
Отмечается, что сумма взяток, в получении которых она подозревается, может достигать более 16 млн рублей. Преступную деятельность чиновницы пресекло региональное УФСБ, добавил собеседник.
Замминистра задержали ранее, 8 апреля.
До этого, 9 ноября, в отношении бывшего вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича возбудили дело о мошенничестве на 28 млн рублей. Источник «Известий» рассказал, что бывший глава города совершал махинации в 2021–2022 годах, когда работал в администрации Липецка, а общая сумма ущерба составила более 28,3 млн рублей.