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Под Брянском и Смоленском задержаны члены занимающейся незаконной миграцией банды

СК: задержаны восемь членов занимающейся незаконной миграцией группы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Силовики в Брянской и Смоленской областях задержали восьмерых участников преступного сообщества, которое занималось незаконной миграцией. Об этом 10 апреля сообщает Следственный комитет (СК) России в своем Telegram-канале.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210, ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем, а также организация незаконной миграции»). По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны восемь жителей Смоленской и Брянской областей», — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что банда была организована 30-летним жителем Тверской области, являющимся гражданином Таджикистана. Туда вступили не менее девяти жителей Смоленской и Брянской областей, включая начальника районного отдела ЗАГС. Организатор и еще один участник сообщества сейчас в розыске.

Его члены в 2022 году за вознаграждение в десятки тысяч рублей осуществляли процедуры фиктивного признания отцовства граждан Таджикистана и Узбекистана над семью несовершеннолетними в Брянской области, чтобы те в упрощенном порядке могли получить российское гражданство.

Ведомство отметило, что всем подозреваемым в скором времени предъявят обвинения и изберут меру пресечения. Сейчас устанавливаются другие участники преступной группы и эпизоды преступной деятельности.

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Ранее, 8 апреля, сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче фальшивых сертификатов о владении русским языком. Уточняется, что большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала, однако выданные Государственным институтом русского языка имени Пушкина подложные сертификаты способствовали оформлению вида на жительство в столице. Следователи установили и задержали пятерых подозреваемых, в домах и по месту работы которых были проведены обыски. Троим из них были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий.

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