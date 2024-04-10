Минсельхоз разработал список заразных заболеваний животных в приграничных странах

Минсельхоз РФ разработал перечень заразных заболеваний животных в приграничных государствах. Об этом говорится в приказе министерства, с которым ознакомились «Известия» 10 апреля. Согласно документу, машины, въезжающие в Россию с территории этих стран, будут подвергаться дезинфекционной обработке.

«Перечень создается для целей проведения Россельхознадзором с привлечением подведомственных ему организаций мероприятий по предотвращению заноса заразных болезней животных посредством обработки поверхности автомобильных транспортных средств, въезжающих на территорию Российской Федерации с территорий указанных государств, дезинфицирующими средствами (далее — дезинфекция автотранспортных средств)», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что дезинфекция осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу РФ при получении Россельхознадзором информации о возникновении заразных болезней животных на территориях иностранных государств, граничащих с Россией на суше.

Также в нем сообщается, что в указанный перечень включены девять заразных болезней животных, в том числе и трансграничных: ящур, контагиозная плевропневмония, чума мелких жвачных, классическая и африканская чума свиней, оспа овец и коз, чума верблюдов, инфекционный ринотрахеит и сап.

«В современной трактовке трансграничные болезни характеризуются высокой восприимчивостью животных, имеют исключительное значение для экономики, торговли и/или продовольственной безопасности многих стран, способные к широкому межгосударственному распространению в эпизоотических масштабах, могут привести к гибели миллионов сельскохозяйственных животных и огромным экономическим потерям во всем мире. Борьба с указанными болезнями, вплоть до их ликвидации, требует сосредоточение усилий нескольких стран», — подчеркивается в документе.

Ранее, 4 апреля, в Любинском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Опасное заболевание выявили на ферме «Сибирская земля», неподалеку от деревни Матюшино. На время карантина в районе запрещены совместная дойка больных и здоровых коров, ввоз и вывоз восприимчивых животных, посещение посторонними и проведение ярмарок.