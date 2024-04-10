Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Чемодан со взрывчаткой найден в заброшенном доме в Запорожской области
Общество
ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников ГТРК «Луганск»
Общество
Осужденный на четыре года колонии Стрелков выразил желание участвовать в СВО
Происшествия
В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого
Общество
Более 160 человек эвакуированы из медучреждений Оренбургской области из-за паводков
Общество
Начальник управления МВД привлекал подчиненных к ремонту своих коттеджей
Туризм
«Победа» начала летать из Москвы в Анталью два раза в день
Общество
В Курганской области из-за паводка подтоплено более 180 домов и 280 участков
Мир
Минторг США включил в черный список компании из РФ, Китая и ОАЭ
Мир
СМИ сообщили о гибели троих сыновей главы ХАМАС при ударе Израиля по Газе
Мир
Столтенберг поприветствовал идею Финляндии разместить структуру НАТО рядом с РФ
Наука и техника
В РАН назвали «Ангару-5» будущим российской космонавтики
Наука и техника
В РАН рассказали о промежуточных результатах проекта SIRIUS-23
Мир
На Украине призвали женщин быть готовыми к мобилизации
Мир
США рассматривают просьбу Австралии закрыть дело против Ассанжа
Мир
Названы даты швейцарского саммита по Украине

Минсельхоз разработал список заразных заболеваний животных в приграничных странах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минсельхоз РФ разработал перечень заразных заболеваний животных в приграничных государствах. Об этом говорится в приказе министерства, с которым ознакомились «Известия» 10 апреля. Согласно документу, машины, въезжающие в Россию с территории этих стран, будут подвергаться дезинфекционной обработке.

«Перечень создается для целей проведения Россельхознадзором с привлечением подведомственных ему организаций мероприятий по предотвращению заноса заразных болезней животных посредством обработки поверхности автомобильных транспортных средств, въезжающих на территорию Российской Федерации с территорий указанных государств, дезинфицирующими средствами (далее — дезинфекция автотранспортных средств)», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что дезинфекция осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу РФ при получении Россельхознадзором информации о возникновении заразных болезней животных на территориях иностранных государств, граничащих с Россией на суше.

Также в нем сообщается, что в указанный перечень включены девять заразных болезней животных, в том числе и трансграничных: ящур, контагиозная плевропневмония, чума мелких жвачных, классическая и африканская чума свиней, оспа овец и коз, чума верблюдов, инфекционный ринотрахеит и сап.

«В современной трактовке трансграничные болезни характеризуются высокой восприимчивостью животных, имеют исключительное значение для экономики, торговли и/или продовольственной безопасности многих стран, способные к широкому межгосударственному распространению в эпизоотических масштабах, могут привести к гибели миллионов сельскохозяйственных животных и огромным экономическим потерям во всем мире. Борьба с указанными болезнями, вплоть до их ликвидации, требует сосредоточение усилий нескольких стран», — подчеркивается в документе.

Заразительный эффект: осуждены перекупщики мяса с сибирской язвой
Почему опасная продукция легко попала на воронежский рынок

Ранее, 4 апреля, в Любинском районе Омской области ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Опасное заболевание выявили на ферме «Сибирская земля», неподалеку от деревни Матюшино. На время карантина в районе запрещены совместная дойка больных и здоровых коров, ввоз и вывоз восприимчивых животных, посещение посторонними и проведение ярмарок.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024