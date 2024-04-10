Более 130 млн рублей направят на ремонт тротуара на проспекте Октября в Уфе
В Уфе (Башкирия) объявили о поиске подрядчика, который отремонтирует километровый отрезок тротуара на проспекте Октября. Об этом 10 апреля сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на документацию соответствующей госзакупки.
Согласно документации, работы пройдут на четной стороне проспекта от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда, в районе столичной администрации. Протяженность выбранного участка составляет 1 км.
Подрядчику предстоит демонтировать бордюры и снять асфальт, разобрать оставшуюся брусчатку, а после установить новые бордюры из природного камня и завершить работы укладкой асфальта. Также предусмотрена замена колодезных люков и дождевых лотков.
Подрядчика планируют определить 7 мая, максимальная стоимость контракта с ним оценивается в 132 млн рублей. Завершить работы необходимо до 31 июля 2024 года.