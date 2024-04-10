ЦБ поддержал внедрение механизма «второй руки» для переводов пенсионеров

Центральный банк (ЦБ) России заявил о необходимости для финансовых организаций сделать обязательным сервис «второй руки», который позволит пожилым людям назначать доверенное лицо для проверки операций. Об этом в среду, 10 апреля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.

«Часто на такую удочку мошенников попадаются пожилые люди. И законодательно [следует] закрепить механизм «второй руки», когда человек может назначить доверенное лицо, близкого человека, который может заблокировать какой-то подозрительный перевод», — отметила она.

На данный момент такой сервис носит рекомендательный характер, добавляет «Газета.Ru».

14 марта Набиуллина указала, что борьба с кредитным мошенничеством является одной из основных задач Банка России. По ее словам, люди всё чаще и чаще берут крупные кредиты, чтобы отдать средства мошенникам. Набиуллина отметила, что каждый четвертый рубль, украденный мошенниками, приходится на заемные средства.

Ранее, 12 февраля, сообщалось, что суд в Москве заключил под стражу группу из четырех мошенников, которые похитили почти 50 млн рублей у пожилой супружеской пары. По данным следствия, злоумышленники написали 80-летнему пенсионеру в мессенджере, что его счета подверглись атаке мошенников. Мужчина поверил аферистам и вместе с супругой в течение недели снимали со своих счетов в банках различные суммы и передавали их курьерам.