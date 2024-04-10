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СМИ сообщили о сигнале Западу от Москвы и Пекина об окончании гегемонии

GT: Китай и Россия подали Западу серьезный сигнал об окончании его гегемонии
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая прошла в Пекине во вторник, 9 апреля, говорит о том, что страны решили укреплять свои отношения и развивать партнерство и дальше. Об этом пишет газета Global times.

Со ссылкой на китайских аналитиков газета отмечает, что переговоры посылают «мощный сигнал» о том, что «Поднебесная будет решительно развивать свое стратегическое партнерство с Москвой, несмотря на давление со стороны Запада».

Также аналитики отметили, что сотрудничество двух стран стало ключом к глобальным сбалансированным отношениям. Кроме того, Китай и Россия пытаются продвигать многополярный мир, что полностью противоречит концепции однополярного мира Запада.

«Китай и Россия не будут преследовать какую-либо третью сторону, но если гегемонистские силы будут угрожать Китаю и России или миру во всем мире, Китай и Россия будут стоять вместе и вместе бороться, чтобы защитить свои собственные интересы и защитить мир во всем мире», — считает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

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Визит главы российского внешнеполитического ведомства в Китай состоялся 8–9 апреля, где он провел переговоры с Ван И и Си Цзиньпином. 9 апреля на совместной пресс-конференции с главой МИД Китая Лавров рассказал, что президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют в июне встретиться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в октябре — на саммите БРИКС, но у двух лидеров будут, как считает министр, и иные возможности «для поддержания регулярного политического диалога». Он подчеркнул, что их переговоры являются центральным элементом стратегического взаимодействия РФ и КНР.

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