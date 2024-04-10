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Историки объяснили раскол между бретонцами и французами

Историк Макушин объяснил, почему бретонцы отделяют себя от французов
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Фото: commons.wikimedia.org
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Во Франции до сих пор сохраняется раскол между французами и бретонцами — жителями прибрежной Бретани. Чем отличаются два народа и почему они недолюбливают друг друга на протяжении веков, рассказывается в передаче «Тайны Чапман».

Когда в IV н. э. Британские острова начали захватывать англо-саксонские племена, коренной кельтский народ бритты мигрировал на запад современной Франции. Они заняли полуостров Арморика. В память об утраченной родине они переименовали землю в Бретань и сами стали известны как бретонцы.

Какое-то время остальная Франция также была населена кельтскими племенами, однако они попали под влияние сначала Римской империи, а потом были завоеваны и ассимилированы франками во главе с Карлом Великим.

«Франки — это германское племя. Франки пришли с территории современной Франконии, из Германии, это были немцы, одно из германских племен. Французский народ — это соединение германского и романизированного гальского населения. А вот Бретань — это уже кельтское население, причем не романизированное. То есть они не поддались римскому влиянию. Они сохранили кельтские верования», — пояснил историк Александр Макушин.

За прошедшие века бретонцы так и не попали под полное влияние французов. Еще 300 лет Бретань была независимым от Франции и равным ей королевством, а еще 700 — независимым герцогством. Присоединить регион помог лишь случай, когда герцогиня Анна Бретонская была вынуждена дважды выйти замуж за королей Франции и отдать им свою землю.

«Современные французы говорят на французском языке. Он имеет германо-романское происхождение. А бретонцы говорят, как и уэльсцы, на кельтских языках, это совершенно разные языки. Вне всякого сомнения, это не просто разные народы, это народы, принадлежащие к разным языковым семьям», — рассказал Макушин.

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Бретонцы отличаются от французов тем, что до сих пор живут большими патриархальными семьями, чтут предков и не пускают на свой полуостров чужаков. Здесь голосуют либо за ультраправые партии, либо за ультралевые, «назло» правительству Франции, состоящему из центристов.

«Мигрантов практически нет на территории Бретани. Арабы, сирийцы не присутствуют на ней, они сохраняют свой суверенитет, они сохраняют чистоту своего языка, культуры и наследия», — отметила политолог Инна Литвиненко.

Долгие века между французами и бретонцами была настоящая вражда. Карл Великий воевал с ними как с язычниками. Во время Великой французской революции бретонцам устроили настоящий геноцид. В Первую мировую войну бретонцев отправляли на фронт чаще, чем французов, которых было в разы больше. В сражениях погибал каждый четвертый бретонец и каждый восьмой француз.

«Вторую мировую войну бретонцы откровенно пытались использовать для своего освобождения. Часть кардинально настроенных бретонцев, более того, вступила на сторону Гитлера и носила форму СС. Да, они пытались использовать эту ситуацию, чтобы отделиться и защитить свой край от Франции», — указала Литвиненко.

Напряжение в отношениях двух народов сохраняется и теперь. По всей Бретани разбросаны так называемые карнакские мегалиты — собранные в фигуры гигантские камни, прозванные также «французским Стоунхенджом». Древние бретонцы чтили эти изваяния как священные и проводили среди них свои ритуалы, а сейчас их потомки пытаются сохранить камни от уничтожения французами.

«Эта культура постоянно уничтожалось, ее постоянно стремились вычеркнуть из исторической памяти, да, это было начиная с начала XIX века, как минимум, на государственном уровне и продолжается до сих пор», — объяснил Макушин

Из 10 тыс. мегалитов, когда-то существовавших в Бретани, сохранилось только 3 тыс. Оставшиеся памятники остаются под угрозой исчезновения — недавно весь регион охватил скандал, когда несколько камней попытались вывезти, чтобы на их месте построить хозяйственный магазин.

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