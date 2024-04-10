Собянин рассказал о развитии спорта в Гольяново

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественном открытии обновленный спорткомплекс «Скиф» в столичном районе Гольяново. В ходе мероприятия мэр столицы рассказал о развитии района «Гольяново». Об этом сообщается в официальном блоге мэрии Москвы.

«Мы вообще много что сделали. Поликлиники реконструируем, две поликлиники отреконструировали. Сделали Щелковский автовокзал новый, железнодорожный вокзал. Скоростной диаметр здесь провели. Реализуем программу реновации. Еще надо метро сюда провести. Проектируем метро, в конце этого года начнем стройку. Большой объект, сложный», — рассказал Сергей Собянин.

Спортивный комплекс «Скиф» был возведен в 2008 году. В трехэтажном здании площадью около 1,6 тыс. кв м оборудованы универсальный спортзал с трибунами на 130 мест и тренажерный зал, в котором установлены современные кардио- и силовые тренажерами для занятий. Объект рассчитан на одновременные занятия 165 физкультурников. В ходе реконструкции в здании был проведен ремонт кровли и инженерных систем, заменена облицовка фасада и остекление, заново отделаны помещения, приобретена новая мебель, оборудование и инвентарь для занятий физкультурой и спортом.

На открытии спорткомплекса «Скиф» местные жители отметили, что ждали завершения его реконструкции. Гольяновцы подчеркнули, что довольны проведенным ремонтом.