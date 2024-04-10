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В Совфеде высказались о будущем отношений России и Армении

Сенатор Карасин: отношения России и Армении будут развиваться
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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Ряд тезисов армянских политических деятелей о сотрудничестве республики с Россией вызывают сожаление. На это указал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в среду, 10 апреля.

Он высказал убежденность в том, что отношения между Москвой и Ереваном — это константа, которая всегда будет активной, будет развиваться, потому что два близких государства и народа воспитаны в этом ключе на протяжении многих поколений.

«Вызывает сожаление сегодня, что некоторые политические деятели Армении всячески пытаются втолковать своему общественному мнению, что Армения отходит как-то от России. Это очень печально и, на мой взгляд, не совсем правильная линия поведения некоторых политических кругов Армении, потому что от этого проиграет прежде всего сама Армения. Не хотелось бы верить в то, что такая линия сомнений и публичных рассуждений такого негативного плана будет длительной», — сказал сенатор в разговоре с Lenta.Ru.

Армянский гамбит: зачем Пашинян взял курс на Европу и к чему это ведет
Ереван сознательно обостряет отношения с ОДКБ и Россией

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что отношения РФ и Армении переживают не лучшие времена, передает RT. Он подчеркнул на заседании правительства, что Москва не может упрекнуть Ереван в невыполнении обязательств, «хотя обратные случаи многочисленны».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ответ, что Армения является близким союзником и партнером России, и российское руководство исходит из того, что сложные моменты в двусторонних отношениях будут находить разрешение, сообщает телеканал «360».

Ранее, 2 апреля, депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила, что разрушение армянской стороной отношений по линии Ереван – Москва приведут к серьезным проблемам для республики, в частности, в сферах экономики и безопасности. По ее словам, нельзя допускать, чтобы республика стала «разменной монетой геополитических игр».

До этого, 31 марта, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью сказал, что США и Европа сейчас являются основными партнерами для Армении. В свою очередь, член партии премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Вагаршак Акопян заверил, что укрепление отношений с Западом никак не направлено против России. Также он добавил, что связи с западными государствами нужны Армении для развития экономики и «повышения безопасности страны».

Кроме того, 29 марта посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что США рассматривают сотрудничество с республикой как возможность нанести ущерб отношениям Еревана и Москвы. Дипломат подчеркнул, что данная ситуация опасна и может пагубно повлиять на российско-армянские отношения.

За день до этого глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что Ереван сознательно рушит отношения с Москвой под надуманными предлогами. Также глава внешнеполитического ведомства напомнил, что именно Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях, а в настоящий момент Ереван извращает историю последних лет.

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