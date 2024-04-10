Полчища краснокнижных гусей остановились на отдых в Забайкалье
Стаи краснокнижных гусей-гуменников прилетели в приаргунские степи юго-восточной части Забайкалья. Птицы остановились на этой территории во время миграции при глобальном перелете.
«Традиционно первые стаи гусей появляются в Забайкалье в начале апреля. По словам эксперта, обычно в стаях насчитывается от пары десятков до нескольких сотен птиц. Но иногда во время миграции их количество может достигать нескольких тысяч особей», — сообщает РТК «Забайкалье».
По информации ИА ChitaMedia, в этот период охотоведы отправляются в рейды по охране гусей. В следующий раз такую большую стаю можно будет увидеть только осенью, когда пернатые полетят в Китай.