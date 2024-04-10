Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали по подозрению во взятке
Правоохранители задержали замминистра ЖКХ Белгородской области Веронику Новикову по подозрению во взятке в особо крупном размере. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил источник «Известий».
Отмечается, что чиновницу задержали двумя днями ранее, 8 апреля.
10 ноября 2023 года сообщалось, что в отношении руководителя одного из отделов управления образования администрации Белгорода возбудили уголовное дело о взятке. Изначально женщину заподозрили в получении неправомерной выгоды от заведующей дошкольного учебного заведения за прием на работу. Сотрудники спецслужбы совместно со следователями выявили факт взяточничества и пресекли преступную деятельность.
За день до этого, 9 ноября, в отношении бывшего вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича возбудили дело о мошенничестве на 28 млн рублей. Источник «Известий» рассказал, что бывший глава города совершал махинации в 2021–2022 годах, когда работал в администрации Липецка, а общая сумма ущерба составила более 28,3 млн рублей.