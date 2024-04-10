Во Франции полицейские застрелили пытавшегося ограбить банк мужчину

Во Франции в коммуне Клермон-л'Эро 47-летний мужчина пытался ограбить банк, при задержании он был застрелен. Об этом 10 апреля сообщила радиостанция France Bleu.

Отмечается, что преступник был вооружен винтовкой. Один из свидетелей рассказал, что мужчина попросил его отступить, после чего дважды выстрелил в витрину.

«Я пытался связаться с полицией, но кто-то сделал это до меня. Сотрудники правоохранительных органов прибыли быстро. В тот момент, когда я отступал, произошла перестрелка. Местность была полностью оцеплена», — сообщил очевидец, чьи слова приводятся в материале.

По данным радиостанции, прибывшие на место жандармы оцепили район происшествия и вызвали силовиков. Отмечается, что сотрудники банка не пострадали. Примерно через полтора часа мужчину ликвидировали. В настоящее время на месте происшествия проводятся экспертизы. По факту инцидента начато расследование, добавила «Газета.Ru».

В январе в районе Меркишес-Фиртель в Берлине неизвестные взорвали два банкомата Berliner Sparkasse и украли деньги, после чего произошел «дождь из денег». Ограбление произошло в ночь на 30 января. Грабители скрылись на автомобиле темного цвета, а правоохранителям не удалось их поймать. Злоумышленники забрали неустановленную сумму наличных, а остальные банкноты оставили на месте.