Водитель мопеда погиб при столкновении с грузовиком в Татарстане
В Елабужском районе Татарстана в результате столкновения грузовика с мопедом погиб 29-летний мужчина. Об этом республиканская Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла поздно вечером 9 апреля на 999-м км федеральной трассы М-7 «Волга». Предварительно установлено, что водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию и врезался в мопед Alpha под управлением 29-летнего мужчины.
В результате столкновения водитель мопеда получил различные травмы, от которых скончался на месте. Как уточняет InKazan.ru, мужчина ехал без мотошлема.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В тот же день в одном из сел в Забайкалье в аварию попал девятилетний мальчик на мопеде. В него врезался автомобиль «ВАЗ», за рулем которого находился 26-летний молодой человек.