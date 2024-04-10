Правительство РФ не поддержало законопроект о единых требованиях тишины, посчитав их избыточными, выяснили «Известия» 10 апреля. Документ был повторно внесен в Госдуму после доработки в конце октября прошлого года фракцией ЛДПР.

Им, в том числе, предлагалось установить периоды времени, когда не допускается нарушать тишину и покой граждан: с 23:00 до 07:00 местного времени.

Также законопроектом был предусмотрен период времени, когда запрещается проводить строительные и ремонтные работы, превышающие пределы допустимых шумовых воздействий, — с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00 местного времени, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.

Кроме того, новыми нормами было предусмотрено, что лица, участвующие в профилактике нарушений тишины и покоя граждан, к которым отнесены собственники помещений, а также лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, имеют право принимать меры по привлечению к ответственности за нарушение тишины и покоя.

«Несмотря на то что редакция законопроекта уточнена, его общая концепция не изменилась, в связи с чем замечания, изложенные в официальном отзыве правительства от 27 июня 2023 года, остаются актуальными», — говорится в проекте повторного отзыва правительства, с которым ознакомились «Известия».

Также в нем отмечается, что законопроектом предлагается возложить на исполнительные органы власти субъектов и органы власти местного самоуправления полномочия по осуществлению государственного жилищного надзора и муниципального контроля. Однако, в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса, сопроводительные материалы к законопроекту не содержат информации о влиянии предусмотренных им положений на расходы.

«С учетом того, что практически во всех субъектах РФ предусмотрена ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в определенные периоды времени, предлагаемые изменения избыточны», — уточняется в документе.

В первый раз законопроект был внесен в Госдуму еще в феврале 2023-го. Тогда депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Якубовский рассказал «Известиям», что, по его мнению, инициатива может обеспечить право граждан на комфортное проживание у себя дома, исключить возможные правовые пробелы в положениях регионального законодательства.