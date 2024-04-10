Захарова назвала авторами инициативы Швейцарии по Украине членов Демпартии США

За инициативой Швейцарии о встрече по «украинской формуле» стоят члены Демократической партии США, которым нужно поддержать проект «Украина» на плаву. Об этом в среду, 10 апреля, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«За этим стоят американские демократы, которым нужны фотографии и видео мероприятий, якобы указывающих на то, что их проект «Украина» еще на плаву», — сказала она в комментарии ТАСС.

При этом настоящих инициаторов встречи не волнует то, что их действия приведут к гибели еще тысяч украинцев, отметила дипломат. По ее словам, для данных лиц основной критерий нынешней американской политики звучит как «выборы в США — всё, Украина — ничто».

Накануне, 9 апреля, президент Австрии Александер Ван дер Беллен отметил, что страна намерена поддержать усилия Швейцарии по теме конференции по Украине. В тот же день швейцарская газета Le Temps сообщила, что МИД страны не исключает использование мирного плана, который был разработан в 2022 году под эгидой Турции, для достижения компромисса на встрече.

8 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Ключевым вопросом на данный момент является участие Китая, информации о приглашении России нет.

В конце марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на мирном саммите в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эта идея противоречит запрету Зеленского вести переговоры с Россией, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва не будет участвовать в этой конференции.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.