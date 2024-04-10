Чемодан со взрывчаткой найден в заброшенном доме в Запорожской области

Чемодан с 1,5 кг взрывчатки и боеприпасами обнаружен в заброшенном доме в Запорожской области. Об этом 10 апреля сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

«В Запорожской области правоохранители обнаружили в нежилом доме чемодан с боеприпасами и взрывчаткой. С применением кинологических расчетов были осмотрены жилые и заброшенные домовладения, расположенные в селе Тамбовка», — говорится в сообщении.

В найденном чемодане были 1,5 кг взрывчатки иностранного производства, шесть тротиловых шашек и электродетонаторов, подствольный гранатомет и патроны калибра 5,45 мм.

Все эти предметы передали саперам, которые уничтожат их. Правоохранители продолжают свою работу по борьбе с распространением оружия, взрывчатки и боеприпасов в Запорожской области.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) специалисты международного противоминного центра Минобороны России 31 марта нашли схрон с боеприпасами и минами, произведенными в западных странах, в частности, в Болгарии и США. Также там был гексоген, утрамбованный для сброса с квадрокоптера.

Позже, 2 апреля, глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, что представители силовых структур изъяли 1,7 тыс. единиц вооружений и 1,5 млн боеприпасов в Донбассе и Новороссии.