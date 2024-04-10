Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Чемодан со взрывчаткой найден в заброшенном доме в Запорожской области
Общество
ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников ГТРК «Луганск»
Общество
Мурашко поручил обеспечить жителей Курганской области необходимыми лекарствами
Общество
Осужденный на четыре года колонии Стрелков выразил желание участвовать в СВО
Происшествия
В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого
Общество
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг отметки 10 м 10 см
Общество
Начальник управления МВД привлекал подчиненных к ремонту своих коттеджей
Общество
Файзуллин поддержал решение построить в Орске новую мощную дамбу
Мир
Минторг США включил в черный список компании из РФ, Китая и ОАЭ
Мир
В Верховной раде не исключили «мобилизацию» автомобилей украинцев
Мир
Столтенберг поприветствовал идею Финляндии разместить структуру НАТО рядом с РФ
Наука и техника
В РАН назвали «Ангару-5» будущим российской космонавтики
Наука и техника
В РАН рассказали о промежуточных результатах проекта «SIRIUS-23»
Мир
На Украине призвали женщин быть готовыми к мобилизации
Мир
Британская BAE Systems заключила контракт на ремонт гаубиц L119 на Украине
Мир
Посол Мексики прокомментировал данные СВР о вербовке мексиканцев в ВСУ

Чемодан со взрывчаткой найден в заброшенном доме в Запорожской области

0
Фото: МВД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемодан с 1,5 кг взрывчатки и боеприпасами обнаружен в заброшенном доме в Запорожской области. Об этом 10 апреля сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

«В Запорожской области правоохранители обнаружили в нежилом доме чемодан с боеприпасами и взрывчаткой. С применением кинологических расчетов были осмотрены жилые и заброшенные домовладения, расположенные в селе Тамбовка», — говорится в сообщении.

В найденном чемодане были 1,5 кг взрывчатки иностранного производства, шесть тротиловых шашек и электродетонаторов, подствольный гранатомет и патроны калибра 5,45 мм.

Все эти предметы передали саперам, которые уничтожат их. Правоохранители продолжают свою работу по борьбе с распространением оружия, взрывчатки и боеприпасов в Запорожской области.

Нажали на стоп: ФСБ задержала спонсоров терроризма в 22 регионах РФ
Что известно о запрещенной в России «Катиба Таухид валь-Джихад»

В Луганской Народной Республике (ЛНР) специалисты международного противоминного центра Минобороны России 31 марта нашли схрон с боеприпасами и минами, произведенными в западных странах, в частности, в Болгарии и США. Также там был гексоген, утрамбованный для сброса с квадрокоптера.

Позже, 2 апреля, глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, что представители силовых структур изъяли 1,7 тыс. единиц вооружений и 1,5 млн боеприпасов в Донбассе и Новороссии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024