Два низководных моста освободились от воды в Тульской области

В Тульской области вода ушла с еще двух низководных мостов, соединяющих берега рек Упа и Ока. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает в своем Telegram-канале в среду, 10 апреля.

Речь идет о мостах через Упу в деревне Берники (городской округ Тула) и через Оку в селе Николо-Гастунь (Белевский район). По данным на 12:30, обе переправы освободились от воды.

Накануне, 9 апреля, вода также отступила от низководного моста в деревне Григорьевское Ясногорского района.

На сегодняшний день в регионе остаются подтопленными 10 мостов в шести муниципальных образованиях, уточняет ТСН 24. В МЧС призывают не подходить к водоемам близко, не пытаться пересечь реку по затопленной переправе и не стоять на обрывистом берегу в местах, где возможен разлив воды.