Москвичей предупредили об аномально теплой погоде до конца недели

Москвичей предупредили об аномально теплой погоде в период с 10 по 14 апреля. Об этом 10 апреля говорится в сообщении Telegram-канала ГУ МЧС России по Москве.

«В период с 10 по 14 апреля в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — рассказали там.

В ведомстве порекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем, а также придерживаться правил безопасного поведения у водоемов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальных холодах в нескольких регионах РФ. По его словам, с 10 по 14 апреля в Северо-Западном федеральном округе, в Ненецком автономном округе и Республике Карелия прогнозируется температура на 7–12 градусов ниже нормы, она будет в диапазоне –29...–22. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается –32...–25 градусов, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра (ХМАО) прогнозируется –24...–17.