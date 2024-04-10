Названа дата первого в этом году выхода космонавтов в открытый космос

Первый в текущем году выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на 25–26 апреля. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Госкорпорация напоминает, что в настоящее время на Международной космической станции (МКС) продолжается полет российских участников 71-й длительной экспедиции Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина.

«9 апреля по программе полета российского сегмента станции выполнена <…> подготовка к выходу в открытый космос по российской программе (ВКД-62), запланированному на 25–26 апреля», — говорится в сообщении.

Проведена подготовка оборудования экспериментов «Кварц-М» и «Перспектива-КМ» к установке на внешней поверхности малого исследовательского модуля «Поиск», а также оценка уровня физподготовки космонавтов на беговой дорожке БД-2, добавили в Роскосмосе.

Ранее, 6 апреля, на Землю с МКС вернулся международный экипаж корабля «Союз МС-24», в составе которого были космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская и американка Лорал О'Хара. Посадка произошла в степи юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 10:18 мск.