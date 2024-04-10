Технолог посоветовала средства с эмолентами для увлажнения кожи

При борьбе с сухостью кожи могут помочь средства с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой, мочевиной и эмолентами. Об этом 10 апреля рассказала главный технолог-разработчик бренда Pravilnaya Kosmetika Анастасия Новикова.

«Основное действие эмолентов направлено на защиту кожи от внешних факторов и удержание влаги. Они создают барьер на поверхности кожи, уменьшают сухость и раздражение, ускоряют заживление микротрещин, сохраняют эластичность и влажность кожи», — уточнила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также она отметила, что сухость кожи связана с потерей влаги и нарушением естественного липидного барьера, гидро-липидной мантии. Так, при сухость кожи могут помочь и средства с аминокислотами и микроэлементами. Мочевина же проникает в верхний слой эпидермиса, за счет чего создается барьер, предотвращающий потерю влаги, рассказала технолог.

«Средства с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой действуют на поверхности кожи и улавливают влагу из окружающего воздуха. Средства с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой доставляют ее глубже и помогают увлажнить нижние слои рогового слоя», — пояснила Новикова.

Ранее, 27 февраля, директор НМИЦ профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина назвала сухость кожи одним их признаков дефицита витаминов в организме. Кроме нее врач отметила частое повреждение слизистых, снижение зрения, возникающие по непонятным причинам, проблемы с деснами и шатающиеся зубы.

До этого, 3 февраля, биолог Роман Опарин раскрыл секреты идеальной кожи лица. Тогда он рассказал о пользе применения масел. Так, персиковое масло богато антиоксидантами, витаминами и жирными кислотами, помогает увлажнить и смягчить кожу, сообщил эксперт.