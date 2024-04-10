Автономная тема

Диалог Гагаузской автономии с республиканским центром всегда был непростым, однако особый характер он приобрел с приходом к власти нынешнего президента Майи Санду и прозападной партии «Действие и солидарность», позже сформировавшей правительство, которое решило реализовать проевропейский курс. Кишинев с этого момента начал целенаправленно сокращать взаимодействие с Россией, проводя соответствующую политику и внутри своих границ, был заморожен переговорный процесс по приднестровскому урегулированию, осуществляется постепенный выход из СНГ.

Риторика политического руководства Молдавии с началом СВО приобрела антироссийский характер, русофобские тенденции во внутренней политике едва сдерживаются исключительно из-за нужды в электоральной поддержке. В этих условиях в мае 2023 года в Гагаузии на пост башкана от оппозиционной партии «Шор» была избрана Евгения Гуцул. Кишинев не принял выбор гагаузского народа: вопреки закону, Майя Санду заявила, что не будет работать с Гуцул, и до настоящего времени не ввела действующего башкана в состав правительства Республики Молдова.

Гагаузия по мере ухудшения социально-экономической ситуации в стране вследствие неуклюжей внутренней и внешней политики Кишинева по мере возможностей обращала внимание на явные провалы, указывая на то, что они стали следствием охлаждения отношений с РФ. Уверившись, что такая тактика неэффективна, руководство автономии начало самостоятельно выходить на внешних партнеров с целью налаживания сотрудничества и получения преференций — прежде всего на Россию и Турцию. Это, в свою очередь, спровоцировало Кишинев на ответные меры в виде угроз лишить Гагаузию автономии и на реальные шаги в экономической и политической плоскости. Ситуацию усугубляет активизация повестки, связанной с европейской интеграцией республики и возможным объединением с Румынией (Униря — объединение Румынии с Молдовой за счет ликвидации государственности последней).

4 апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдовой. Таким образом одно из высших должностных лиц Румынии в очередной раз продекларировало на политическом уровне возможность Унири (процедурно объединение может быть реализовано по итогам голосования на совместном заседании парламентов Молдавии и Румынии). На это высказывание достаточно категорично отреагировало политическое руководство Гагаузии. Башкан Евгения Гуцул отметила, что «любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской Республике».

При этом Комрат апеллирует к результатам референдума 2014 года — тогда жители автономии дали четкий ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдавии, а также поддерживают курс на евразийскую интеграцию. Кроме того, гагаузы запросили комментарии от правительства Турции по поводу их дальнейшей поддержки. Одновременно башкан Гагаузии прибыла в апреле в Москву, где был решен вопрос о поддержке гагаузских пенсионеров и бюджетников (Промсвязьбанк предоставляет свою инфраструктуру для реализации этих договоренностей), обсуждались вопрос о снижении тарифов на природный газ для автономии, сокращение пошлин на сельхозпродукцию, импортируемую в Россию.

При этом старт этим переговорам был дан еще в ходе первого визита Гуцул в Москву и Сочи в марте — башкан встречалась с Владимиром Путиным, Валентиной Матвиенко, Сергеем Кириенко. Тогда как раз обсуждались проблемы взаимоотношений Комрата и Кишинева в свете евроинтеграционных и прорумынских устремлений политического руководства страны. Башкан четко обозначила, что гагаузы не поддерживают курс Кишинева на евроинтеграцию и не приемлют Унирю, твердо намерены и далее развивать отношения с Москвой.

Ситуация, сложившаяся вокруг Гагаузии, а также резкая негативная реакция молдавских властей на развитие взаимоотношений Комрата и Москвы, вызывает серьезные опасения. Интенсификация унионистских тенденций и настроений в Молдавии при постоянном росте сторонников Унири происходит в основном за счет целенаправленной политики нынешнего политического режима (примечательно, что Майя Санду, как и большинство депутатов парламента, членов правительства, судей Конституционного суда обладают румынским гражданством).

В свою очередь, события вокруг Украины и нагнетание русофобии на международном уровне также используются молдавскими властями для продвижения унионистской повестки. Углубление координации ключевых государственных структур и институтов идет уже очень давно и небезуспешно. Так, в 2022 году парламенты Молдавии и Румынии впервые провели общее заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. Налажена координация между структурами, обеспечивающими внутреннюю безопасность, министерствами обороны двух стран и так далее. При этом у Румынии с Молдавией до сих пор не подписан Базовый договор (руководство двух стран просто не видит в этом необходимости в свете будущего объединения).

С точки зрения Гагаузии и поддерживающих ее государств, заявление Чолаку выглядит провокационно и несет реальные риски, так как очевидно, что это не просто политическая риторика. На межгосударственном уровне в закрытом режиме различные варианты решения по Унире давно прорабатываются, и одним из ключевых вопросов стала судьба Гагаузской автономии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. При этом часть экспертов полагает, что Румыния заинтересована в том, чтобы Молдавия вошла в ее состав вместе с Гагаузией и Приднестровьем.

Другая часть уверена, что Бухарест не интересует Приднестровье, но интересует часть Черновицкой области и часть Одесской области в составе нынешней Украины. В любом случае в нынешней ситуации Румыния не рассматривает позицию Тирасполя и Комрата как непреодолимое препятствие для Унири (в переговорных документах по проблеме Приднестровья зафиксировано, что оно обретает независимость в случае вхождения Молдавии в состав другого государства). Это объясняет столь резкую реакцию со стороны Комрата. Гуцул заявила, что, в случае если Молдавия в ответ на объявление независимости Гагаузии введет туда войска, регион обратится за помощью ко всем, включая Россию. Это было предельно четко сформулированное послание Кишиневу: тот факт, что Гагаузия не располагает какой-либо силовой составляющей, не должен трактоваться Кишиневом как возможность для быстрого восстановления «конституционного порядка» с использование полиции, спецназа или армии; Гагаузия будет опираться на своих партнеров за пределами республики, играющих ключевую роль в регионе.

В аргументировании своей позиции Гагаузия и дальше будет апеллировать к итогам референдума 2014 года и настаивать на выходе из состава Молдавии и обретении независимости. В целом реакция Комрата на риторику Бухареста способна дополнительно усложнить отношения между Гагаузией и республиканским центром. Так, в день апрельского визита Гуцул в Москву мэры гагаузских городов получили из президентуры приглашение принять участие во встрече с президентом Санду для обсуждения насущных проблем. Совершенно очевидно, что она пытается вбить клин между мэрами и исполкомом (правительство Гагаузской автономии) с целью изоляции Гуцул и ее команды. По итогам первого визита башкана в РФ на нее было заведено уголовное дело. Местные эксперты не исключают ситуацию, когда Гуцул еще до президентских выборов будет отстранена от власти.

Активизация Бухареста, в свою очередь, связана с представлением о том, что в условиях, когда Россия занята СВО, он может наращивать давление на Тирасполь и Комрат. Вызывает опасения и новый проект закона о национальной обороне Румынии, согласно которому ее силовики могут участвовать в операциях за пределами своего государства в целях защиты румынских граждан (по некоторым данным, румынскими паспортами владеет порядка 25% населения Молдавии). Поэтому рост активности Румынии становится всё более серьезным фактором, способствующим обострению ситуации в Северном Причерноморье, и ставит ребром вопрос об обеспечении безопасности российских граждан, проживающих в Приднестровье и Гагаузии. Этот вопрос, равно как и вопросы, связанные с обеспечением безопасности союзников и партнеров в регионе, активно обсуждаются в российском политикуме. Так, на случай, если Кишинев вновь попробует реализовать в отношении Гагаузии силовой сценарий (таковой имел место в начале 1990-х годов), Москва устами одного из народных избранников отметила возможность расширения мандата и зоны ответственности российских миротворцев, находящихся в зоне безопасности на Днестре.

Таким образом, все стороны, за исключением, пожалуй, турецкой, весьма ясно обозначили свои позиции по кризису в отношениях Комрата и Кишинева. Далее последуют действия, надеемся, максимально просчитанные и выверенные.

Автор — доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте РФ, главный научный сотрудник РГГУ

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