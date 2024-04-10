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Мать живших в подвале Санкт-Петербурга детей экстренно вернулась в город

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мать троих мальчиков, которые вместе со своим отцом были найдены в подвале в Московском районе Санкт-Петербурга, экстренно вернулась в город из другого региона. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка по городу Анны Митяниной.

«Мать детей экстренно вернулась в город. Ей разъяснен порядок действий в сложившейся ситуации. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге держит ситуацию на контроле», — цитирует представителя аппарата «РИА Новости».

В настоящее время все трое детей находятся в социальном учреждении, угрозы их жизни и здоровью нет, добавили в ведомстве. Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Санкт-Петербургу, организовавшее проверку, в этот же день сообщало, что мать детей имеет статус матери-одиночки. Ее сыновья 1,5 месяца находились с 41-летним мужчиной, представившимся их отцом, в антисанитарных условиях.

«21-летняя мать детей ранее в Калининском районе города привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей, а также к уголовной ответственности за покушение на кражу», — уточняется на сайте городского главка СК РФ.

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Ранее в этот день «Известия» побеседовали с матерью мальчиков. Она рассказала, что узнала о случившемся по телефону и сразу же приехала в город. Девушка подчеркнула, что намерена вернуть детей, и сейчас ей предстоит общение с органами опеки. По словам матери, она не знала, в каких условиях живут ее дети.

Источник «Известий» 9 апреля сообщил, что в подвальном помещении одного из домов на Московском шоссе в Санкт-Петербурге были найдены три мальчика, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Правоохранители уточнили, что дети жили со своим отцом. Самому младшему из сыновей два года, старшему — шесть. Полиция Санкт-Петербурга 10 апреля возбудила уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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