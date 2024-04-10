Вопрос или предупреждение: Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая

Кредитно-рейтинговое агентство Fitch изменило экономический прогноз Китая на негативный, но оставило рейтинг на уровне А+. Это произошло сразу после визита в Пекин главы минфина США Джанет Йеллен. В каком состоянии сейчас экономика Поднебесной и как ситуация скажется на торговых и партнерских отношениях между Россией и Китаем — в материале «Известий».

Почему понизили прогноз по кредитному рейтингу Китая

Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало отчет, в котором прогноз по китайской экономике был пересмотрен со стабильного на негативный. Аналитики агентства объясняют новую оценку «растущими рисками из-за более неопределенных экономических перспектив». Среди факторов, повлиявших на прогноз, — бюджетный дефицит (с 5,8 до 7,1% в 2024 году) и увеличивающийся государственный долг. Большое значение в развитии ситуации, по итогам исследования Fitch, будет играть политика КНР в области бюджета и налогов.

Тем не менее высокий рейтинг А+ обеспечен за счет значительной диверсификации китайской экономики, перспектив роста ВВП и определяющего значения региона в общем балансе мировой торговли. Замедление экономического роста Китая связано прежде всего с кризисом сектора недвижимости и невысокой динамикой роста доходов государства.

Минфин Китая выразил сожаление по поводу результатов исследования и раскритиковал методологию оценки Fitch. Отметим, что ВВП КНР по итогам 2023 года вырос до $17,6 трлн, увеличившись на 5,2%. Официальная цель на 2024 год — 5%.

Фото: Global Look Press/Costfoto

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода обращает внимание на то, что снижен не сам рейтинг, а его прогноз:

— Фактически это предупреждение агентства: рейтинг госдолга Китая понизят, если долговая нагрузка будет расти, а темпы роста ВВП — замедляться.

Что происходит с экономикой Китая

Решение международного рейтингового агентства Fitch отражает среднесрочные проблемы в процессе смены модели экономического роста КНР. Это не первая подобная оценка: в декабре прошлого года аналогичное ухудшение прогноза опубликовало агентство Moody’s.

Модель ускоренной урбанизации, которая была одним из драйверов роста китайской экономики в начале тысячелетия, в какой-то момент перестала работать. Прирост населения замедляется, а доля городского населения растет , полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— В сочетании с ужесточившимся в 2021 году регулированием финансирования девелоперов это привело к кризису на рынке недвижимости Китая, из которого страна не может выйти до сих пор. Длительные локдауны, после которых потребительский спрос не восстанавливался еще долго, усугубили ситуацию, — говорит она.

Фото: Global Look Press/Cfoto

Местные администрации китайских провинций, доходы которых в прежние времена во многом формировались за счет доходов от недвижимости, попали в сложную финансовую ситуацию. Долг местных органов власти Китая в 2022 году достиг 76% ВВП, по последним доступным данным, по сравнению с 62% в 2019 году. При этом долговая нагрузка центрального правительства на уровне 21% пока остается невысокой.

На фоне обострения геополитических разногласий с США приток паевых инвестиционных фондов в 2023 году стал минимальным с 1998 года. Как следствие, властям приходится увеличивать бюджетную поддержку экономики для выполнения целей по ее росту.

Предполагалось, что в 2024 году рост ВВП Китая составит около 5%, но теперь большинство аналитиков ожидают, что в отсутствие импульса постковидного восстановления экономики, который был в начале прошлого года, ВВП вырастет лишь на 4,5–4,6%. В Fitch поясняют, что бюджетная политика будет играть всё более важную роль в поддержании экономического роста в ближайшие годы, что приведет к устойчивому повышению долговой нагрузки, а «расширившийся бюджетный дефицит и растущий государственный долг в последние годы привели к снижению бюджетных буферов с точки зрения рейтингов».

— Отметим, что правительство Китая выражало готовность продолжать усилия по предотвращению и смягчению рисков, связанных с задолженностью местных органов власти и созданием механизма управления госдолгом, — подчеркнула Ольга Беленькая.

Догоняющий экономический рост, который экономика КНР показывала десятилетиями, замедляется, но естественным образом, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Фото: Global Look Press/Cfoto

— Изменилась демографическая структура китайского общества, инфраструктурное строительство как движущая сила экономики постепенно исчерпало себя, — говорит он.

На прогноз Fitch могли повлиять и финансовые перекосы.

— Это еще не рецессия, но уже повод для беспокойства, ведь для долгосрочного роста финансовая система должна быть устойчивой, — заявил Дмитрий Куликов.

Впрочем, по мнению эксперта, у Китая огромные возможности по абсорбции внешних шоков.

Наряду с перечисленными причинами для пересмотра прогноза старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Фиранчук называет снижение общего внутреннего спроса со стороны домохозяйств.

— Поддерживать темпы роста даже на уровне заявленных 5% с учетом обслуживания госдолга будет трудно, — считает он.

Фото: Global Look Press/Cfoto

Позитивные тренды китайской экономики

Важно, что экономические показатели Китая в начале 2024 года имеют признаки улучшения. Официальный индекс производственной активности PMI Manufacturing в марте впервые за полгода вышел в зону роста (выше 50), превысив консенсус-прогноз, а в непроизводственной сфере рост деловой активности ускорился до максимума с июня прошлого года.

Показатели промпроизводства и внешней торговли за январь-февраль выросли сильнее ожиданий рынка, а годовая инфляция в феврале впервые с сентября прошлого года вышла в положительную зону и достигла максимума за последние 11 месяцев (0,7% г./г.).

У китайских властей появился новый приоритет: развитие «новых производительных сил». Это технологические инновации: AI+, включая внедрение цифровизации и роботизации в промышленные процессы и здравоохранение, а также развитие возобновляемой энергетики. Электромобили, солнечные панели и батареи, а также высокотехнологичные производства должны увеличить технологическую самодостаточность страны.

На днях визит в Китай завершила глава минфина США Джанет Йеллен. По итогам встречи она заявила, что США воспринимают китайский экспорт продукции зеленых технологий как серьезную угрозу производству и рабочим местам в своей стране. По ее словам, Китай пытается решать проблему избытка производственных мощностей при дефиците внутреннего спроса в том числе за счет наращивания экспорта.

В ответ на это Китай призвал не политизировать экономику.

Министр финансов США Джанет Йеллен в Пекине Фото: REUTERS/Florence Lo

В то же время WSJ прогнозирует повторение истории 1990-х с бумом дешевого китайского экспорта в мире. В этом смысле сдерживающим фактором для Китая может стать возможное возвращение Трампа в Белый дом. По мнению Ольги Беленькой, это грозит усилением протекционизма, ведь Трамп уже заявил, что будет добиваться 60% пошлин на весь китайский импорт.

Андрей Лобода в ближайшие годы не видит причин реального спада экономики Китая.

— Если только не прилетят какие-либо черные лебеди в виде новой эпидемии или вроде того, — подчеркнул эксперт.

Китай как надежный партнер

Тенденцией 2023 года стало сокращение объемов торговли Китая с прежде основными торговыми партнерами, США, ЕС, странами АСЕАН, и переориентация на другие рынки. При этом объем торговли с Россией достиг рекордных $240 млрд, увеличившись на 26% к 2022 году. За январь-февраль этого года рост двусторонней внешней торговли замедлился до 9,3% г./г. (экспорт из Китая в Россию вырос на 12,5% г./г., импорт российской продукции в Китай — всего на 6,7% г./г.).

Эксперт Ольга Беленькая объясняет снижение роста усилением давления на китайские банки со стороны западных стран. Это привело к затруднениям в трансграничных платежах из России и в Россию.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

КНР — одна из немногих сильных стран, с которой у РФ выстроены по-настоящему партнерские отношения , утверждает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Со своей стороны Россия будет всячески поддерживать китайскую экономику за счет расширения сотрудничества в разных сферах. Это касается и торговли, и совместных инвестпроектов, — говорит он.

При этом аналитик отмечает, что в сделках с Китаем неоднократно замечалась тревожная тенденция к завышению цен, иногда ничем не обоснованному и вызванному отсутствием доступных альтернатив для России.

— Торговать китайскими товарами становится объективно не так выгодно, как было раньше. Многие бренды начали кампании по вывозу производств в соседние страны, например в Малайзию, — комментирует эксперт.

Замедление китайской экономики чревато для России рисками, считает Александр Фиранчук.

— В первую очередь это риски снижения мировых цен на энергоресурсы, а значит, и нефтегазовых доходов. Слабый прогноз по энергопотреблению может привести к уменьшению объема закупок российских энергоносителей, в том числе трубопроводного газа, — заявил он в интервью изданию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Другой опасной точкой эксперт назвал вторичные санкции.

— Под угрозой давления со стороны США китайские компании могут не захотеть рисковать и прекратят поставки в Россию. Или поднимут стоимость товаров и услуг в качестве «премии за риск», — добавил он.

Экономист Андрей Лобода не видит высокой зависимости российской экономики от китайской.