Минобороны: Ми-24 потерпел крушение над Черным морем у западного побережья Крыма

Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем у западного побережья Крыма, сообщили 10 апреля в Минобороны РФ.

Инцидент произошел около 06:00. Воздушное судно выполняло плановый полет. Предварительно, причиной крушения стал отказ авиатехники, уточнили в военном ведомстве.

На месте аварии работает поисково-спасательная служба.

Ми-24 — транспортно-боевой вертолет, может выполнять функции воздушной боевой машины пехоты.

В середине августа 2023 года в Минобороны РФ сообщили, что один человек погиб в результате крушения самолета Л-39 учебного авиационного полка в Краснодарском крае. ЧП произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку. Самолет упал в черте аэродрома, разрушений и пострадавших на земле не было.