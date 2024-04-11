«Столото» объявило новый конкурс грантов для НКО

«Столото» открыло шестой конкурс грантов на реализацию благотворительных проектов для некоммерческих организаций (НКО) и фондов. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей.

Прием заявок продлится до 10 мая. Принять участие в конкурсе могут зарегистрированные в России учреждения, фонды, общественные организации и объединения. Заявки рассмотрит Совет по благотворительной деятельности «Столото». Результаты станут известны в период с 17 по 21 июня.

По словам Оксаны Тубман, директора по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», конкурс грантов на поддержку благотворительных проектов проходит дважды в год. С 2021 года его победителями стали 19 организаций, которые помогают детям, оставшимся без попечения родителей, пожилым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также инвалидам.

Общая сумма, которую «Столото» выделит для победителей конкурса в этом году, составит 4 млн рублей.

«Победители конкурса получают гранты в размере 500 тыс. рублей на реализацию своих благотворительных проектов. За время существования конкурса благодаря этим средствам удалось помочь сотням людей», — рассказала Тубман.

Помимо конкурса грантов, «Столото» оказывает поддержку более чем 25 благотворительным, спонсорским и спортивным проектам. Так, например, 5 мая пройдет трансляция благотворительного пасхального тиража «Русского лото» — 10 рублей с каждого проданного билета перечислят социальной службе «Милосердие».

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.