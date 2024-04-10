Столтенберг назвал законными удары ВСУ по военным целям в России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал законными удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военным целям в России за пределами зоны спецоперации. Об этом он заявил в среду, 10 апреля, на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Это часть законного права на самооборону — удары по легитимным военным целям за пределами страны (Украины. — Ред.)», — сказал Столтенберг, трансляция выступления которого велась на YouTube-канале Firstpost.

Ранее в этот день генсек НАТО встретился со Стуббом в Брюсселе и обсудил с ним вопросы, касающиеся двусторонних связей, дипломатии и конфликта на Украине, а также ситуацию в секторе Газа.

Между тем 4 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не поддерживает удары украинской армии по территории России. Речь шла об ударах Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и другим объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Со своей стороны, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне указал, что Украина «имеет право на законную оборону».

Ранее в тот день в 05:45 произошла атака беспилотников на предприятия в Татарстане. Отмечалось, что в Нижнекамске целью был нефтеперерабатывающий завод. Несмотря на то что дрон удалось обезвредить, он попал в технологическую установку и вызвал пожар, который вскоре удалось потушить. В городе Елабуге объектом атаки была особая экономическая зона «Алабуга», беспилотники попали в здание общежития. Пострадали 12 человек, среди них есть несовершеннолетние.

Комментируя попытки киевского режима атаковать российские объекты, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина продолжает свою террористическую активность, а российские военные делают всё, чтобы минимизировать эту угрозу, а в дальнейшем полностью исключить.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.