Минторг США включил в черный список компании из РФ, Китая и ОАЭ

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний из России, шести — из Китая и двух — из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре официальных документов американского правительства.

Как отмечает ТАСС, бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру минторга США, утверждает, что подпавшие под санкции организации действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов.

Накануне, 9 апреля, президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение продлить санкции против России на год из-за «вредоносной деятельности властей» страны. По его словам, деятельность РФ «представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

Ранее, 27 марта, США внесли в санкционные списки, касающиеся КНДР, российскую компанию «Алис». Помимо этого, США ввели санкции против шести физических лиц, в том числе двоих граждан КНДР, которые якобы находятся в России.

До этого, 25 марта, Вашингтон расширил антироссийские санкции. Так, в список попали 18 компаний и два физических лица.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов ЦБ.