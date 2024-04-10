В МИД РФ указали на невозможность ведения диалога с США по кибербезопасности

Диалог с Вашингтоном по теме кибербезопасности невозможен, поскольку США хотят нанести России стратегическое поражение в этой сфере. Таким мнением 10 апреля поделился спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

«Какой диалог может быть со страной, которая хочет нанести России стратегическое поражение? Диалог о чем? Об этом? Конечно, нет. Диалог на эту тему невозможен», — цитирует «РИА новости» Люкманова.

Он добавил, что цель Вашингтона в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) — нанести Москве поражение с помощью некинетических средств, поэтому с Соединенными Штатами «невозможно ни о чем договариваться».

11 февраля вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов на Дне госуслуг на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве сообщил, что портал «Госуслуги» подвергся более чем 600 млн хакерских атак в 2023 году. По словам Ляпунова, все крупнейшие профессиональные хакерские группировки мира нацелены на «Госуслги» из-за нынешней геополитики.

2 февраля сообщалось, что Россия наравне с США вошла в топ стран по количеству кибератак. По словам специалистов, в прошлом году чаще всего хакеры атаковали госсектор — было зафиксировано 24 нападения. В топе самых атакуемых жертв также находятся IT-компании.

25 декабря 2023 года в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили, что в 2023 году иностранные спецслужбы постоянно пытались устраивать кибератаки на ресурсы госуправления, связи, энергетики и других отраслей России.

В июле прошлого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что США курируют кибератаки украинских хакерских группировок на объекты критической информационной инфраструктуры России.