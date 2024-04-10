Директор ГТРК «Луганск» рассказал о состоянии попавших под обстрел сотрудников

Директор ГТРК «Луганск» Николай Долгачев в среду, 10 апреля, рассказал «Известиям» о состоянии съемочной группы, которая попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он отметил, что сотрудники уже добрались до Луганска, но пока что не попали в госпиталь. По словам директора, они окажутся там в ближайшее время.

«Корреспондент в нормальном состоянии, у него легкая контузия, оператор с осколочным ранением в ноге и контузией средней тяжести. Вот. Сейчас ему проведут МРТ (магнитно-резонансную томографию. — Ред.), и всё выяснят», — сказал Долгачев.

Ранее в этот день сообщалось, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ недалеко от Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Позже Долгачев заявил, что сотрудники выехали в Луганск, где пройдут обследование и получат медпомощь.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.