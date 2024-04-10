Опубликованы кадры удара ВСУ по журналистам ГТРК

В Сети опубликовано первое видео обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации, в результате которого были ранены участники съемочной группы луганского филиала ГТРК.

Как следует из кадров, снаряд упал в лесу за спиной корреспондента Артема Юндаса. В результате пострадал оператор.

«Сейчас оператор Денис Шум на пути в госпиталь», — уточнили в СМИ.

По предварительным данным, корреспондент получил контузию, а оператор — осколочное ранение. Огонь по журналистам велся из ствольной артиллерии.

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ ранее в среду недалеко от Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Затем сообщалось, что пострадавшие сотрудники едут в Луганск.