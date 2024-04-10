В МИД РФ сообщили о ежедневных кибератаках на системы России с Украины

Москва фиксирует ежедневные кибератаки на российские платформы с территории Украины. Об этом 10 апреля заявил журналистам глава департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

«Они происходят ежедневно, и главный плацдарм для таких атак, в первую очередь против граждан, — это Незалежная, ее территория. Есть при поддержке западных спецслужб <...> так называемая IT-армия», — сообщил он на вопрос о том, наблюдается ли активизация кибератак из-за рубежа в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити холле» и паводками в регионах России.

В начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сайт Кремля ежедневно подвергается десяткам хакерских атак. По его словам, бывают также сильные DDoS-атаки и с целью получить контроль над порталом. Песков отметил, что российские специалисты обеспечивают круглосуточную защиту ресурса в должной мере.

В том же месяце сообщалось, что Россия вошла в топ стран по количеству кибератак. Как было указано в исследовании «Киберпротекта», среди государств-лидеров оказались также США, Канада, Великобритания и Австралия. В РФ доля атак вирусов-вымогателей увеличилась с 1 до 4% в 2023 году.

17 января в Роскомнадзоре сообщили «Известиям», что в 2023 году служба зафиксировала 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей.