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В ФРГ назвали F-16 на Украине легкой мишенью для ВС РФ

Журналист Репке: ВС РФ легко уничтожат истребители F-16 на Украине
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Фото: Commons.wikipedia.com
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Российские войска легко уничтожат американские истребители F-16, которые будут стоять на аэродромах Украины. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Возможно, нам стоит быть честными перед собой: поставка 20, 50 или даже 100 истребителей F-16 без предварительного создания эффективной системы противовоздушной обороны — по крайней мере, на западе Украины — является чистым самоубийством», — написал он 9 апреля.

Репке объяснил, что на земле истребители будут легкой мишенью для Вооруженных сил (ВС) России. Обозреватель призвал здраво осмыслить необходимость передачи F-16 украинской армии, добавляет «Газета.Ru».

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Ранее, 5 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки истребителей F-16 Украине важны, но не смогут кардинально изменить ход боевых действий. Факт того, что союзники по НАТО поставляют F-16 и тренируют пилотов, является примером значительной военной поддержки Украины, отметил он.

Президент России Владимир Путин 28 марта заявил, что поставка F-16 на Украину не изменит ситуацию на поле боя. По его словам, если эти самолеты будут запускать из третьих стран, они станут легитимной целью для РФ.

19 марта министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Киев продолжает сотрудничество с западными странами по поставке истребителей F-16. Переговоры идут с США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и рядом других стран.

До этого, 11 марта, газета The New York Times сообщила, что обучение летчиков ВВС Украины управлению истребителями F-16 в Дании застопорилось на несколько месяцев из-за незнания ими английского языка. Кроме того, управлению самолетами будут обучаться всего 12 украинских пилотов, что даже не составляет полную авиационную эскадрилью.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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