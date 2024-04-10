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Набиуллина предложила шесть направлений борьбы с бедностью в России

Набиуллина: для борьбы с бедностью следует снижать инфляцию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Банке России видят шесть возможных направлений для борьбы с бедностью в стране. Об этом 10 апреля сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

«Как политика Центрального банка может повлиять на борьбу с бедностью, на снижение неравенства? <...> Первое — возвращусь к тому, с чего начала, — это снижение инфляции», — сказала Набиуллина, слова которой приводятся на сайте ЦБ.

Она отметила, что инфляция фактически является «налогом на бедных», которые больше всего страдают от роста цен.

Вторым направлением глава Центробанка назвала усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности. По ее словам, в этом случае регулятор также готов принимать все необходимые меры.

Еще одним важным фактором Набиуллина считает борьбу с мошенничеством на финансовом рынке, перед которым люди с невысокими доходами оказываются наиболее уязвимыми.

Глава ЦБ также указала на важность мер поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, — кредитных каникул и комплексного урегулирования задолженности в случае необходимости реструктуризации имеющихся кредитов.

Отдельно Набиуллина коснулась важности развития финансовых продуктов специально для людей с невысокими доходами, таких как социальный счет и социальный вклад. Она напомнила, что соответствующий законопроект уже был разработан.

По ее словам, людям с небольшими доходами данная инициатива гарантирует возможность получать достаточно высокие проценты на остаток по карте до 50 тыс. рублей и по вкладу на ту же сумму, а также делать платежи без комиссии в сумме до 20 тыс. рублей в месяц. Дополнительной поддержкой такого плана могли бы воспользоваться более 8 млн человек, отметила глава ЦБ.

«И, конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться на сложном финансовом рынке, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, приумножения», — заключила она.

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Ранее, 1 апреля, президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году снижение уровня бедности населения в РФ ниже 7%, а среди многодетных семей — ниже 12%. Также правительству поручено продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет.

До этого, 15 марта, Минфин разработал законопроект о продлении меры государственной поддержки в виде выплаты в размере 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки до конца 2030 года. По информации министерства, с начала работы программы уже 664,5 тыс. семей воспользовались мерой господдержки, в том числе в 2023 году — 200,5 тыс. семей.

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