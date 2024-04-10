Эксперт объяснила важность механизма урегулирования споров бизнеса с маркетплейсами

Существует острая проблема быстрорастущего объема судебных споров бизнеса с маркетплейсами, и большое число исков оказывает нагрузку на судебную систему государства. Об этом рассказала «Известиям» преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Мельникова, комментируя предложение бизнеса в РФ ввести механизм досудебного урегулирования споров с маркетплейсами.

Ранее в этот день сообщалось, что руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева заявила о необходимости создания механизма досудебного урегулирования споров в сфере интернет-торговли. Как сообщили «Известиям» в бизнес-объединении, инициативу выдвинули на профильных обсуждениях в Госдуме.

«На текущий момент существует острая проблема быстрорастущего объема судебных споров с маркетплейсами. С одной стороны, это связано с ежегодным ростом объемов электронной коммерции. С другой стороны, усугубляет ситуацию отсутствие правоприменительной судебной практики, которая только формируется в настоящий момент. Что, естественно, отражается на сроках разрешения судебных тяжб», — сказала Мельникова.

По ее словам, с учетом продолжительности ведения подобных дел — от нескольких месяцев, — такое число исков оказывает нагрузку на судебную систему государства.

«В связи с этим Союз интернет-торговли открыл первый в России центр медиации, призванный помочь урегулировать споры между интернет-площадками и продавцами в досудебном порядке», — добавила она.

Как уточнила эксперт, наиболее частыми причинами подачи иска являются начисление штрафов и комиссий, а также потеря или ликвидация товаров.

«Решение суда в каждом конкретном случае зависит от возможности документарно подтвердить правомерность иска. Таким образом, необходимо внимательно следить за наличием всей документации на случай возникновения спорных ситуаций», — заключила Мельникова.

Ранее, 3 апреля, статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что в России на протяжении последних месяцев продолжается рост оборота розничной торговли. По его словам, это свидетельствует как об активности бизнеса, так и о потребительских настроениях.