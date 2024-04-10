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СМИ сообщили о критике республиканцами идеи помочь Киеву за счет активов РФ

PN: республиканцы не поддержали идею помочь Киеву за счет активов РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Идея спикера палаты представителей Майка Джонсона интегрировать пакет помощи Киеву с законопроектом «О восстановлении экономического процветания и возможностей для Украины» (REPO), который наделяет президента США Джо Байдена правом конфисковать замороженные активы РФ и передавать их на украинские нужды, не пользуется популярностью среди республиканцев в сенате. Об этом 10 апреля сообщает издание Punchbowl News.

«То, что до сих пор Джонсон предлагал в отношении пакета помощи Украине, — закон о REPO <…> и отмену политики Байдена в отношении новых заявок на экспорт СПГ, — не набирает подавляющей поддержки среди его коллег по Республиканской партии», — отмечает издание.

До этого портал уже сообщал, что Джонсон может попытаться убедить скептиков в рядах собственной Республиканской партии проголосовать за финансирование Украины с помощью идеи конфискации российских активов. Однако теперь, отмечает СМИ, становится «очень маловероятным» принятие законопроекта, который одновременно включает в себя жесткие положения о безопасности национальных границ США, и помощь Украине. Такой «пакет помощи Украине» от спикера Джонсона вряд пройдет через палату представителей, делается вывод в статье.

Разморозка в чужой карман: может ли Запад присвоить российские резервы
Эксперты указывают на ожидающие при этом сложности

Ранее, 9 апреля, обозреватель газеты The New York Times (NYT) Кристофер Колдуэлл отметил, что американский законопроект о конфискации замороженных российских активов (REPO) несет в себе риски и представляет опасность для экономики США. Журналист отметил, что другие страны начнут рассматривать его как «грабеж», что ослабит статус доллара как мировой резервной валюты.

Ранее, 21 марта, немецкий политолог, экономист, доктор экономических наук Айк Хамер рассказал «Известиям», что использование Европейским союзом (ЕС) доходов от замороженных активов Центробанка (ЦБ) РФ может повлечь за собой «конец западных валют» из-за глобальной утраты доверия между странами.

МИД России пообещал 10 февраля жесткую реакцию на действия западных стран по отправке замороженных активов на помощь Украине. Планы ЕС по конфискации активов в ведомстве назвали экономическим бандитизмом и подчеркнули, что они грубо нарушают международное право, причем ЕС сам это признает.

Западные страны ужесточили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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