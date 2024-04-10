Власти рассказали о ходе строительства поликлиники под Симферополем

Строительство поликлиники продолжается в поселке Грэсовский под Симферополем. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Рабочие уже приступили к прокладке внутренних сетей отопления, водоснабжения, водоотведения, воздуховодов системы вентиляции и кабелей для электроснабжения. Также специалисты делают цементно-песчаную стяжку пола и оштукатуривают стены.

По информации ИА SevastopolMedia, в учреждении планируется дневной стационар на 34 койки для взрослых. Больница будет осуществлять прием всех категорий граждан.