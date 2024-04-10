Посол Мексики прокомментировал данные СВР о вербовке мексиканцев в ВСУ

Власти Мексики не приветствуют участие граждан в вооруженных конфликтах, в том числе в украинском. Об этом 10 апреля заявил посол страны в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас, реагируя на данные Службы внешней разведки (СВР) о вербовке мексиканцев для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Правительство Мексики не поощряет участие своих граждан в вооруженных конфликтах в мире», — ответил он ТАСС на просьбу прокомментировать советующие сведения.

Мехиас обратил внимание, что у представителей Мексики в Вашингтоне нет официального подтверждения данным СВР.

Ранее, 9 апреля, в СВР сообщили, что попытка США получить преимущество для ВСУ за счет солдат из числа серийных убийц, наркоманов и насильников вызывает тревогу, однако она обречена на провал. По информации службы, завербованных в американских тюрьмах мексиканцев и колумбийцев планируют забросить в зону боевых действий уже летом.

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США, в свою очередь, отказались комментировать это заявление.

В начале марта Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины заявило, что в рядах международного легиона служат наемники из более чем 50 стран. Тогда же Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине. Он отметил, что в стране осталось менее половины иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.