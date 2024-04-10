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Швейцария намерена выделить Украине $5,5 млрд к 2036 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство Швейцарии к 2036 году планирует выделить $ 5,5 млрд на поддержку восстановления Украины, при этом $1,66 млрд должно быть выделено к 2028 году. Об этом говорится в опубликованном 10 апреля заявлении на сайте Федерального совета страны.

Как отмечается, Швейцария помогает украинскому населению с февраля 2022 года.

«Эта поддержка основана на уже существующем сотрудничестве с Украиной и будет усилена в течение следующих двенадцати лет. Об этом объявил Федеральный совет на своем заседании 10 апреля 2024 года. Он планирует выделить на эти цели в общей сложности 5 млрд франков к 2036 году», — уточнили швейцарские власти.

Швейцария уже потратила $3,3 млрд на помощь Украине. При этом $2,8 млрд выделено на прием украинских беженцев.

После публикации документа Федеральный совет обратится в парламент с просьбой одобрить этот новый проект финансовой помощи.

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В январе сообщалось, что города Берн и Цюрих передадут Украине списанные, но, по их собственным данным, еще пригодные к эксплуатации трамваи. Советник украинского посольства в Берне Андрей Бирюченко выразил «огромную благодарность» за быстрое и беспроблемное сотрудничество со швейцарскими партнерами.

В начале октября 2023 года Швейцарский государственный секретариат по миграции разработал концепцию выплат украинским беженцам за их возвращение на родину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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