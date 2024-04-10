Два человека погибли при столкновении авто с деревом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в результате столкновения легковушки с деревом погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом Госавтоинспекция Свердловской области сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла в среду, 10 апреля, на 18-м км дублера Сибирского тракта. Предварительно установлено, что водитель легковой Kia «выбрал небезопасную скорость», машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.
В результате ДТП два пассажира иномарки получили несовместимые с жизнью травмы. Водитель и еще один пассажир доставлены в больницу для оказания помощи, пишет ИА «Ура.ру».
По факту случившегося организована проверка. Все обстоятельства смертельной автокатастрофы устанавливаются.
Этим же утром на трассе в Краснодарском крае грузовая «Газель» столкнулась с тремя легковыми авто. Погибли три человека, в том числе водитель «ГАЗа».