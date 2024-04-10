Обозреватель Брэдли Девлин заявил, что администрация президента США Джо Байдена признала, что значительно занизила данные об объемах выделенной Украине помощи. Об этом он написал 9 апреля в статье для The American Conservative (AC).

«Один из самых больших секретов Вашингтона заключается в том, что никто не знает, сколько денег США потратили на поддержку Украины», — указал Девлин.

По его словам, за последний год консерваторы в конгрессе США пытались получить от Байдена и его администрации правдивые данные о помощи Украине. В результате административно-бюджетное управление признало, что сумма составила $111 млрд. Однако сейчас, с учетом дополнительной информации от управления, объем финансовой помощи может оцениваться в $125 млрд, добавил он.

В тот же день член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что траты Вашингтона на Киев составляют около $80 тыс. каждую секунду. По его словам, США не могут позволить себе подобный уровень расходов и должны найти более адекватные способы использования средств собственных налогоплательщиков.

Тогда же посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в странах Запада растет объективная усталость от бремени в виде финансирования Украины и это не является выдумкой российской пропаганды. Он отметил, что рядовые американцы не понимают, почему они должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную накачку далекой восточноевропейской страны.

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.

На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.