Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ показала кадры задержания готовившей теракт пособницы СБУ
Общество
Студент из Макеевки задержан в Ростовской области за сбор информации о ВС РФ
Мир
Песков призвал при переговорах по Украине учитывать сложившиеся реалии
Мир
Глава Минюста Турции заявил о невозможности называть Израиль государством
Мир
Жители столицы Гагаузии вышли на протесты во время визита Санду
Общество
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг отметки 10 м 10 см
Общество
Начальник управления МВД привлекал подчиненных к ремонту своих коттеджей
Общество
Файзуллин поддержал решение построить в Орске новую мощную дамбу
Происшествия
Огонь по съемочной группе ГТРК велся ВСУ из ствольной артиллерии
Мир
В Верховной раде не исключили «мобилизацию» автомобилей украинцев
Мир
Украинцев задержали при попытке продать комплектующие к боевой авиации
Наука и техника
В РАН назвали «Ангару-5» будущим российской космонавтики
Общество
Источник сообщил об обнаружении записки с угрозой теракта в «Красногорск Плазе»
Мир
На Украине призвали женщин быть готовыми к мобилизации
Мир
Британская BAE Systems заключила контракт на ремонт гаубиц L119 на Украине
Мир
Посол Мексики прокомментировал данные СВР о вербовке мексиканцев в ВСУ
Сюжет:

В США указали на занижение Белым домом данных о помощи Украине

AC: администрация Байдена признала, что сильно занизила данные о помощи Украине
0
Фото: Commons.wikipedia.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обозреватель Брэдли Девлин заявил, что администрация президента США Джо Байдена признала, что значительно занизила данные об объемах выделенной Украине помощи. Об этом он написал 9 апреля в статье для The American Conservative (AC).

«Один из самых больших секретов Вашингтона заключается в том, что никто не знает, сколько денег США потратили на поддержку Украины», — указал Девлин.

По его словам, за последний год консерваторы в конгрессе США пытались получить от Байдена и его администрации правдивые данные о помощи Украине. В результате административно-бюджетное управление признало, что сумма составила $111 млрд. Однако сейчас, с учетом дополнительной информации от управления, объем финансовой помощи может оцениваться в $125 млрд, добавил он.

Штатам происходит: Кэмерон поехал в США просить денег для Украины
Как прошел визит главы британского МИДа в Вашингтон и зачем он встречался с Трампом

В тот же день член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что траты Вашингтона на Киев составляют около $80 тыс. каждую секунду. По его словам, США не могут позволить себе подобный уровень расходов и должны найти более адекватные способы использования средств собственных налогоплательщиков.

Тогда же посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в странах Запада растет объективная усталость от бремени в виде финансирования Украины и это не является выдумкой российской пропаганды. Он отметил, что рядовые американцы не понимают, почему они должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную накачку далекой восточноевропейской страны.

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.

На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024