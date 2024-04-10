Начальник управления МВД привлекал подчиненных к ремонту своих коттеджей

Во Владикавказе начальник одного из УМВД незаконно привлекал подчиненных к ремонту своих коттеджей в селе Бардзикау, сообщает 10 апреля СУ СКР по региону.

На основании материалов УФСБ РФ по РСО-Алании и службы безопасности МВД России по республике в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«По версии следствия, подозреваемый в период с начала 2023 года по апрель 2024 года, не желая нести личные расходы при выполнении работ по ремонту принадлежащих ему коттеджей в селе Бардзикау, незаконно привлекал для этих целей подчиненных сотрудников, одновременно освобождая их от исполнения должностных обязанностей», — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, подозреваемый без договора нанял гражданина Узбекистана для выполнения строительно-монтажных работ, а затем занизил стоимость оплаты.

Обстоятельства преступления устанавливаются, сбор доказательств продолжаются.

28 марта стало известно, что в Магаданской области правоохранители задержали руководителя Северо-Восточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта (СВ МТУ) Росавиации. Чиновник обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное с использованием служебного положения»), а также п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности»)