Политолог усомнился в потере влияния Орбана из-за протестов в Венгрии

Прошедшие протесты в Венгрии против действующего премьер-министра республики Виктора Орбана вряд ли будут иметь негативные последствия для его правительства. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 10 апреля выразил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

В прошедшие выходные жители Будапешта вышли на протест в центр города с требованием отставки Орбана. По информации газеты The Guardian, недовольство связано с тем, что премьер-министр считает Венгрию своей собственностью. Протестующие также выступили против олигархической системы.

«Думаю, что протесты не принесут негативных последствий для правительства Орбана, ближайших выборов в стране не предвидится. Что касается разного рода протестных активностей, то Венгрия — такая же, как другие европейские страны, в которых регулярно происходят разные народные выступления. Такого рода недовольство, наверное, может быть использовано другими органами, что нужно учитывать. При этом занимающиеся целеполаганием партии прекрасно отдают себе в этом отчет, но, в общем и целом, на сегодняшний момент нет никаких оснований для того, чтобы видеть в этом какие-то негативные эффекты для Орбана», — считает Коньков.

Ранее, 15 марта, Орбан, выступая с речью в Венгерском национальном музее по случаю годовщины национально-освободительной революции 1848–1849 годов, призвал европейские страны противостоять давлению Брюсселя. По его словам, Брюссель — не первая «империя», желающая подчинить себе Венгрию, но Будапешт не потерпит, чтобы руководство Евросоюза разоряло экономику Европы, втягивая ее в военные конфликты.

До этого, 17 февраля, венгерский премьер-министр указал, что Брюсселю необходимы перемены, так как политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев.