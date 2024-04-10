Пять поселений могут попасть в зону подтопления в Заводоуковском округе

В Заводоуковском городском округе Тюменской области при разливе реки Тобол может подтопить пять поселений. Об этом глава округа Светлана Касенова сообщила в своем Telegram-канале в среду, 10 апреля.

«В нашем округе при критическом подъеме уровня воды в реке Тобол возможно подтопление отдельных домовладений в Новолыбаево, Гилево, Пономарева, Сунгурово, Комарово. В настоящее время ситуация стабильная», — рассказала чиновница.

В местах возможных подтоплений организован подворовый обход. При необходимости население будут информировать через соцсети и мессенджеры, с помощью СМС-уведомлений и систем оповещения, пишет ИА «Ура.ру».

В округе уже развернули девять пунктов временного размещения, проверили гидросооружения и материально-технические средства. Ведется формирование запасов ГСМ, продуктов и лекарств.

Между тем 10 апреля в Ялуторовске Тюменской области начали превентивную эвакуацию местных жителей на фоне паводковой ситуации. Этим же утром в Ялуторовский район прибыл глава МЧС Александр Куренков.

8 апреля в Тюменской области заблаговременно ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Александр Моор тогда отметил, что обстановка на реках контролируемая, при этом ожидается высокий подъем уровня воды в реках Ишим и Тобол.

Жителей региона призвали готовиться к эвакуации.