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РИА Новости: на кладбищах в США заметили могилы уничтоженных в СВО наемников

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Могилы наемников, которые были ликвидированы российскими военными в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, появляются на кладбищах в США. Об этом 10 апреля пишет «РИА Новости».

Одна из таких могил на Арлингтонском национальном кладбище принадлежит 50-летнему отставному морскому пехотинцу США Грейди Курпаси, который погиб спустя два месяца после начала спецоперации, однако его останки захоронили только в марте 2024 года, поскольку он долго считался пропавшим без вести.

Другой военнослужащий, Брайн Янг, погиб в июле 2022 года, он захоронен в Калифорнии. Мужчина жил в Грузии и оттуда отправился на Украину для участия в конфликте вскоре после его начала. У мужчины остались две дочери. Кроме того, жена и пятеро детей остались у американского наемника Дейна Партирджа, некогда служившего в Ираке. Он участвовал в СВО на стороне Киева с апреля 2022 года, но в октябре попал под обстрел и скончался. Военный похоронен в Айдахо.

Бывшего морпеха Иэна Торторичи, который присоединился к иностранному легиону Украины и погиб в июне 2023 года в Краматорске, хоронили с воинскими почестями с участием американских военных, передает агентство. По информации ряда сайтов, его могила находится в Калифорнии.

Американец Пол Ким прослужил в армии США 12 лет. Информации, как он попал в украинскую армию, нет. Похоронили его в штате Техас.

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Ранее, 9 апреля, Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что США намерены отправить на Украину несколько сотен головорезов, завербованных в американских тюрьмах. Ожидается, что они появятся в зоне боевых действий летом 2024 года. Речь идет о нескольких сотнях мексиканцев и колумбийцев.

В начале марта Улавное управление разведки (ГУР) минобороны Украины заявило, что в рядах международного легиона ГУР служат наемники более чем из 50 стран. Там признали, что среди них присутствуют в том числе ветераны сил специальных операций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

Тогда же Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих в рядах Вооруженных сил Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале заявил о необходимости бороться с наемничеством на Украине.

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