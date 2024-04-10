Журналистке Залине Маршенкуловой заочно предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма. Об этом 10 апреля сообщил столичный главк СК РФ.

«По данным следствия, не позднее 3 марта 2023 года Залина Маршенкулова разместила в публичном канале мессенджера Telegram ряд публикаций об оправдании терроризма», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В ближайшее время журналистка будет объявлена в розыск. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Ранее, 8 апреля, Замоскворецкий суд Москвы продлил арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук до 4 мая по делу об оправдании терроризма. Уголовное дело в их отношении было возбуждено из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», в которой рассказываются истории женщин, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию.