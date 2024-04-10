Автомобиль сбил 9-летнего мальчика на мопеде в Забайкалье

Девятилетний мальчик на мопеде попал в аварию в селе Новая-Кука в Читинском районе Забайкалья. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло днем ранее в 20.30 на улице Центральной, пишет ИА ChitaMedia. Автомобиль «ВАЗ», за рулем которого находится 26-летний молодой человек, врезался в мопед Honda Dio под управлением ребенка.

В результате аварии школьник получил различные травмы. Его госпитализировали. Также правоохранители установили, что у водителя отечественной легковушки не было водительских прав.