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Котяков рассказал Путину о трудоустройстве граждан новых регионов РФ

Министр труда Котяков: более 3 тыс. жителей новых регионов РФ уже трудоустроены
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Почти 90% жителей новых регионов РФ, которые обращались в центры занятости, находят работу. Более трех тысяч человек уже трудоустроено. Об этом 10 апреля заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодня порядка 87% граждан, которые обращаются в центры занятости, у нас трудоустраиваются. Плюс ко всему в рамках переподготовки мы из 3700 людей, которые к нам обратились, более трех тысяч тоже уже трудоустроили», — сказал он.

6 января глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Донбасс скоро снова станет индустриальным центром России, для этого у него есть необходимый промышленный потенциал и кадры. Пушилин подчеркнул, что данная цель реальна, для ее реализации требуется развивать экономику и как можно быстрее создать условия для выхода региона из нехарактерного для него дотационного состояния. По словам главы ДНР, вопреки сложностям, уехавшие специалисты возвращаются. Кроме того, в Донбассе есть научно-техническая база и вузы для подготовки новых специалистов, отметил глава ДНР.

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15 декабря прошлого года стало известно, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях на декабрь 2023 года зарегистрировались 96,1 тыс. малых и средних предприятий (МСП). Таким образом, за год их число выросло на 77 тыс.

Ранее, 1 сентября, российский лидер сообщил, что в ближайшие два года на развитие новых регионов планируется направить из федеральных источников 1,9 трлн рублей. Первым этапом развития станет достижение данными субъектами РФ общестранового уровня в вопросах социального характера, а именно медицины, образования, восстановления и развития инфраструктуры, уточнил глава государства.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

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