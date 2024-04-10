В Москве обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями головы

На юго-востоке Москвы обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями головы, сообщил 10 апреля источник «Известий».

По его. словам, тело было обнаружено вечером 9 апреля у дома на Новокузьминской улице. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов.

Они обнаружили у мужчины в области головы три колотые раны, характер которых устанавливается.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Накануне, 9 апреля, в одном из подвалов в центре Москве было найдено тело мужчины с монтажной пеной в легких. По подозрению в убийстве был задержан знакомый потерпевшего.

В ходе проверки показаний он не смог точно вспомнить причину ссоры, предшествовавшую убийству. Подозреваемый частично признал вину.

По информации источника «Известий», задержанный является системным администратором. Ночью он во время прогулки нашел собутыльника и вместе с ним пришел на работу. Там между мужчинами внезапно вспыхнул конфликт, за которым последовало убийство.

Возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Его расследование находится на контроле Таганской межрайонной прокуратуры Москвы.