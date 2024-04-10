В Москве арендатор квартиры пропал после ее взлома

В районе Текстильщики в Москве арендатор квартиры пропал после взлома жилья неизвестными. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил источник «Известий».

По его информации, арендатор квартиры 30 марта позвонил хозяйке жилплощади и рассказал, что неизвестные люди пытаются выломать входную дверь, они выбили глазок и залили в помещение некое газосодержащее вещество. Женщина вызвала полицию, и после визита сотрудников правоохранительных органов жилец рассказал ей, что они приняли у него заявление о попытке взлома.

В тот же день хозяйка приехала на место происшествия и обнаружила на двери квартиры потеки и следы крови. В само жилье она не заходила, зная, что арендатор должен был в Можайске и дома его нет.

После этого женщина уехала в отпуск, а вернувшись 8 апреля, написала жильцу и напомнила, что пора оплатить проживание в квартире. Он прочел сообщение, но оставил его без ответа. Хозяйка позвонила по номеру арендатора, но ей ответил незнакомый мужчина, который спросил, кто ему звонит, и рассказал, что купил этот телефонный номер два дня назад. Во время второго звонка женщины номер оказался недоступен.

Хозяйка снова приехала в квартиру, увидела следы взлома и вызвала полицию. Зайдя внутрь вместе с ее сотрудниками, она нашла сломанный замок, повреждения на мебели, стенах и холодильнике, а также разбросанные вещи. Женщина решила написать заявление в полицию, а та инициировала проверку происшествия.

Ранее, 6 марта, Верховный суд Республики Коми вынес приговор трем жителям города Инта, которые проникли в квартиру 65-летнего предпринимателя из Бурятии, угрожали ему пневматическим оружием, забрали деньги и банковские карты. Потом мужчину похитили и задушили. Преступники признаны виновными в разбое (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ), похищении (п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и убийстве (п. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их приговорили к 20, 16,5 и 11,5 года тюремного заключения и штрафу по 250 тыс. рублей от каждого из троих.