Ввод первой за 13 лет станции метро в Новосибирске планируется в конце года
Новую станцию метро «Спортивная» в Новосибирске могут ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил депутат Госдумы Виктор Игнатов.
Он направил соответствующий запрос в городскую мэрию. В ответ на него и.о. главы города Олег Клемешов рассказал, что к июлю 2024 года мэрия рассчитывает получить положительные заключения по актуальной проектно-сметной документации. Планируемая дата завершения строительства и сдачи в эксплуатацию станции метро намечены на четвертый IV квартал года.
«На данный момент это самая конкретная и реальная дата запуска долгожданной станции новосибирского метрополитена», — подчеркнул Игнатов, слова которого приводит новосибирский филиал газеты «Аргументы и факты».
Согласно первоначальным планам, запуск станции метро «Спортивная» планировался на 2022 год. После даты неоднократно сдвигались.
Новосибирское метро включает в себя две ветки с 13 станциями. Последняя была введена в эксплуатацию в 2011 году. Это станция «Золотая Нива».
2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поделился подробностями строительства станции метро «Народное Ополчение». Он рассказал, что она готова на треть, с нее можно будет сделать пересадку на Большую кольцевую линию. Станция «Народное Ополчение» расположена вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. Собянин отметил, что здесь запланированы два подземных вестибюля с выходами на обе стороны улицы и проспекта. Для маломобильных пассажиров установят лифты